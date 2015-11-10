Рада приняла "безвизовый" закон об аресте имущества

За соответствующий правительственный закон (№2540) проголосовал 291 народный депутат из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что арестом имущества является временное лишение по решению суда права на отчуждение, распоряжение и пользование имуществом, в отношении которого есть основания полагать, что оно является предметом, средством или орудием совершения преступления, доказательством преступления, что оно приобретено преступным путем, является доходом от совершенного преступления, получено за счет доходов от совершенного преступления. Арест имущества применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого, осужденного лица.

Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, переделки, отчуждения.

Арестованным может быть имущество, которым владеет, пользуется или распоряжается подозреваемый, обвиняемый, осужденный, третьи лица, юридическое лицо, к которому могут быть применены меры уголовно-правового характера по решению суда.

Основанием для ареста имущества является наличие постановления суда.

Законом определяется, что не может быть арестовано имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя. Запрет использования жилого помещения лицами, которые на законных основаниях проживают в таком жилом помещении, не допускается.

Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что после принятия этого закона нужно получить юридическое заключение Евросоюза. "Если в соответствии с этим юридическим заключением получится так, что только что принятый закон не принимается Европейской комиссией как соответствующий европейскому законодательству, то либо президент Украины внесет соответствующие предложения в парламент, либо мы переголосуем этот законопроект с целью получения безвизового режима", - отметил премьер.

В свою очередь спикер парламента Владимир Гройсман отметил, что если в законе не будет необходимых норм, то он будет пересмотрен так, чтобы соответствовал европейским директивам.