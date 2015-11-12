Рада все-таки внесла антидискриминационную поправку в Кодекс законов о труде

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от фракции Радикальной партии закон поддержал 1 депутат; от "Блока Петра Порошенко" - 108; от "Народного фронта" - 65; от "Самопомочи" - 15; от "Батькивщины" - 14; от депутатской группы "Видродження" - 9; от группы "Воля народа" - 8, а также 14 внефракционных. От "Оппозиционного блока" закон не поддержал ни один парламентарий.

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Проектом закона народных депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" и внефракционных предполагается статью 2-1 Кодекса законов о труде Украины изложить в редакции, согласно которой запрещается какая-либо дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья , инвалидности, подозрения или наличии заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы по защите своих прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 ноября, а также сегодня, 12 ноября, не поддерживала этот закон.

Закон необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.