Портнов «соскучился по следователю»

И. о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Андрея Портнова следователи еще не вызывали для дачи показаний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Я звоню следователю на мобильный и говорю, что я за ним соскучился", - отметил политик. Он напомнил, что уголовное дело против него возбуждено еще в понедельник, 19 мая.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении назначенного Кабмином исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрея Портнова. Он подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.

ЛігаБізнесІнформ