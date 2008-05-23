Портнов «соскучился по следователю»
09:47, 23 мая 2008Политика
1087 0
И. о. главы ФГИ звонит на мобильный
И. о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Андрея Портнова следователи еще не вызывали для дачи показаний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".
"Я звоню следователю на мобильный и говорю, что я за ним соскучился", - отметил политик. Он напомнил, что уголовное дело против него возбуждено еще в понедельник, 19 мая.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении назначенного Кабмином исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрея Портнова. Он подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter