В "УКРОПе" заявили, что обыски у активистов партии с участием адвокатов и понятых ничего не дали (документ)

Во время обысков с участием адвокатов и понятых у активистов партии УКРОП ничего компрометирующего найдено не было, сообщил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Денис Борисенко.

«По нашей информации ничего такого, что могло бы иметь негативный резонанс, не найдено», – сказал Борисенко на пресс-конференции в УНИАНе воскресенье.

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Он также пообещал, что информацию об обысках, где были адвокаты и понятые, партия обнародует на своем сайте.

«Там все в порядке, есть протоколы обысков, которые мы обнародуем на нашем сайте. Мы сделаем все, чтобы это дело было открытым, поэтому все попытки власти рассказать, что-то найдено не то, – это попытки дискредитации нас и лично Геннадия Корбана», – заявил Борисенко.

Вместе с тем, руководитель юридического департамента УКРОПа Виталий Грень отметил, что сначала обыски проходили с нарушением процедуры, а потому их инициаторы могли свободно подбросить компрометирующие вещи или даже банально похитить материальные ценности, и сейчас юристы выясняют все обстоятельства.

«Когда следственный процесс начинается с нарушения прав гражданина, то мы понимаем, что могут быть подброшены вещи, могут быть найдены какие-то средства, которых не было в этом помещении, какие-то вещи могут быть и украдены», – сказал Грень.

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Обыски у Кобрана и других членов партии, по убеждению главного юриста УКРОПа, призванные дискредитировать обыскиваемых и отвлечь внимание от чего-то.

«Мы также знаем, что прошел обыск у господина Хазана, председателя правления «Фонда обороны страны». В протоколе обыска сказано, что предметы, которые искали, найдены не были. Зачем этот цирк?» – добавил Грень.