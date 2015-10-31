В "УКРОПе" заявляют, что обыски и аресты активистов партии происходят также в Запорожье, Харькове и Киеве

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил член политического совета «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Дмитрий Симанский.

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«Обыски, аресты, задержания наших активистов, членов партии и волонтеров наших избирательных штабов начались еще до первого тура выборов. Сегодня такие действия правоохранителей относительно наших активистов, наших членов, наших кандидатов проходят не только в Днепропетровске. Они проходят в Запорожье, Харькове и Киеве», - заявил он.

Симанский также отметил, что сегодня он лично и его коллеги получили очень много писем со словами поддержки.

«Мы получили много писем с поддержкой, телефонных звонков от украинских политиков, от членов в том числе правящей коалиции. Мы можем полностью прогнозировать, что во вторник в ВР будет жарко и Генпрокурору, и руководителю СБУ», - добавил он.

Политик также отметил, что после таких действий правоохранителей, «которых крышует власть, можно говорить об очень серьезном политическом кризисе в нашей стране».