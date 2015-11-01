Пресс-конференция УКРОПа относительно ареста Корбана и репрессий против партии (событие завершено)
Представители партии рассказывают относительно развития событий и новых фактов задержания лидера партии Геннадия Корбана.
В УНИАН проходит пресс-конференция члена политсовета "УКРОП" Дениса Борисенко и руководителя юридического отдела партии Виталия Гриня относительно развития событий и новых фактов задержания лидера партии Геннадия Корбана и обысков среди партийных активистов и волонтеров.
Напомним, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.
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Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.
Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.