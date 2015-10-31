Филатов: Силовики препятствуют адвокату Корбана в оформлении заявления о похищении лидера партии "УКРОП"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Идет обыск у родителей Корбана. У него больная лежачая мать», - отметил Филатов.

«Не пускают адвоката для оформления заявления о похищении Геннадия. Нелюди», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Корбана.

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По информации пресс-службы партии “УКРОП”, также проводятся обыски у родителей Корбана, а также у руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводят "широкомасштабную спецоперацию в Днепропетровске", в которой задействовано более 500 сотрудников.

Однако комментировать ее она отказалась, отметив, что о результатах будет сообщено на брифинге.