Филатов: Силовики препятствуют адвокату Корбана в оформлении заявления о похищении лидера партии "УКРОП"
Народный депутат Украины, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов сообщает, что силовики препятствуют адвокату Геннадия Корбана в оформлении заявления о похищении лидера партии "УКРОП".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Идет обыск у родителей Корбана. У него больная лежачая мать», - отметил Филатов.
«Не пускают адвоката для оформления заявления о похищении Геннадия. Нелюди», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Корбана.
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По информации пресс-службы партии “УКРОП”, также проводятся обыски у родителей Корбана, а также у руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан.
По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводят "широкомасштабную спецоперацию в Днепропетровске", в которой задействовано более 500 сотрудников.
Однако комментировать ее она отказалась, отметив, что о результатах будет сообщено на брифинге.