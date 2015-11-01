В Одессе суд не удовлетворил иск "Батькивщины", которая оспорила результаты голосования - КИУ

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», Одесский окружной административный суд признал необоснованными требования представителей городской организации партии ВО «Батькивщина» признать протокол об установлении результатов голосования в Приморском районе недействительными.

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Истец ссылался на нарушения при приеме избирательной документации от участковых избирательных комиссий. В частности, в суде заявили, что целостность и комплектность мешков с избирательной документацией не проверяли у половины участковых комиссий.

«Иск отклонен в полном объеме», - отметили в КИУ.

Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия вечером 27 октября зарегистрировала Геннадия Труханова мэром Одессы. Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мэра Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Александра Боровика - 66 тыс. 482 человек (25,18%), за Эдуарда Гурвица - 22 тыс. 475 человек (8,51%), за Сергея Кивалова - 14 тыс. 865 (5,62), за Светлану Фабрикант - 8 тыс. 174 (3,1%). Глава Одесской ОГА Саакашвили 27 октября заявил, что на выборах городского головы Одессы допустили массовую фальсификацию в пользу действующего мэра Труханова.