Одесский горизбирком зарегистрировал Труханова новым мэром Одессы

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета.

В департаменте отметили, что, согласно постановлению комиссии №246, Труханов еще вчера вечером зарегистрирован мэром Одессы.

"Постановление подписали все члены городской избирательной комиссии", - заявили в ведомстве.

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Как сообщили УНИАН в Одесском горизбиркоме, вечером 27 октября избирательная комиссия приняла все протоколы районных комиссий, после чего подвела итоги голосования.

Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мэра Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Александра Боровика – 66 482 тыс. лиц (25,18%), за Эдуарда Гурвица — 22 тыс. 475 человек (8,51%) , за Сергея Кивалова — 14 тыс. 865 (5,62), за Светлану Фабрикант — 8 тыс. 174 (3,1%).

Также вечером городская территориальная комиссия единогласно проголосовала за признание Труханова мэром Одессы.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что на выборах городского головы Одессы 25 октября была допущена массовая фальсификация в пользу действующего мэра Труханова.

Он утверждает, что в его распоряжении находятся копии около 80 протоколов, в большей части которых от руки стоят исправления количества голосов напротив фамилии — действующего мэра. При этом, как отмечает Саакашвили, общее количество избирателей не совпадает.

Всего в выборах Одесского городского головы принимали участие 42 кандидата.

Явка на выборах в Одессе составляла около 38%.