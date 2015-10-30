В МВД подтвердили, что Тимошенко ездила на угнанном из Межигорья Мerсedes S600L - СМИ

Об этом говорится в сообщении сообщества "Евромайдан" в Facebook.

"По состоянию на 9.10.2015 по автоматизированным учетам ДИАО МВД транспортное средство Мercedes Benz S600L с номерным знаком АА 0100 МК, номер кузова WDD 2211761А395027 находится в розыске", - говорится в ответе правоохранителей.

Управління патрульної служби офіційно підтвердило, що Тимошенко їздила на краденому автомобілі з автопарку Януковича. В ... Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on 30 октября 2015 г.

В то же время, по данным "Обозревателя", 2 апреля 2014-го года в Печерское райуправление обратился замдиректора "Киевуниверсалсервис"- компании, которая выполняла роль "ДУСи" для Межигорья - в том числе обслуживала огромный автомобильный парк раритетных автомобилей Януковичей.

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По словам замдиректора, "неустановленные лица" завладели автомобилями, в том числе - бронированным Мersedes Benz S600 Limousine Lang черного цвета, объем двигателя —5513 куб.см, 2011 года выпуска, госномер АА 0100 МК, номер шасси WDD 2211761А395027.

Как сообщили изданию в официальном представительстве Mercedes-Benz в Украине, такое авто сейчас стоит минимум 700 тысяч евро (почти 800 тыс. долл.), а верхняя планка не ограничена и зависит от фантазии заказчика.

"29 мая 2014 года происходит перерегистрация транспортного средства, главная цель этой манипуляции - получить дубликат техпаспорта. 3 июня 2014 года - смена собственника, автомобиль регистрируется на нового хозяина - Николая Андреевича Лесика из Черновцов, новый госномер - СЕ 3059 ВС. (...) И уже через три дня г-н Лесик снимает автомобиль с учета, получив транзитный номер 11 НЕ 7267. Примерно в это время ООО "Киевуниверсалсервис" обращается с заявлением о незаконном завладении автомобилем, и упомянутый выше Mercedes попадает в базу "Угон". Но этот досадный факт не помешал новому владельцу - ООО "Корнфилд" - через два месяца поставить этот автомобиль на учет, получив номерной знак АА 2992 КР", - выяснили журналисты.

Вечером 24 сентября сотрудники милиции прибыли в офис "Батьківщини" по ул. Туровской, 13, где на охраняемой территории и был запаркован бронированный Мерседес.

После непродолжительных переговоров между сотрудниками партийного офиса и милицией, водитель "Мерседеса" выгнал его на проезжую часть, предоставив правоохранителям возможность досмотреть авто.

"В итоге было установлено и документально зафиксировано, что транспортное средство, на котором передвигается Юлия Владимировна - один из автомобилей из автопарка Януковича, находящихся сейчас в розыске", - пишет издание.

Также издание приводит видео, на котором Тимошенко приехала на годовщину начала революционных событий в роскошном бронированном "Мерседесе" с номерами АА 2992 КР.