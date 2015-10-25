В КГГА озвучили последние данные по явке на выборах в столице
18:40, 25 октября 2015Политика
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В Киеве по состоянию на 17.30 явка на местных выборах составила около 35%.
Явка по состоянию на 17:30 составила 35% / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время брифинга председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Сульдин отметил: "Насколько нам известно из наших данных, явка больше 30%".
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Он добавил, что речь идет о времени около 17.00.
В то же время руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отметил, что по состоянию на 17.30 явка в столице около 35%.
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