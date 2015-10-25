В КГГА озвучили последние данные по явке на выборах в столице

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время брифинга председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Сульдин отметил: "Насколько нам известно из наших данных, явка больше 30%".

Читайте такжеВ Украине явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составила 36,2% - ОПОРА (инфографика)

Он добавил, что речь идет о времени около 17.00.

В то же время руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отметил, что по состоянию на 17.30 явка в столице около 35%.