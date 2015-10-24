Уже второе французское издательство изобразило Крым частью России

Об этом сообщает в своем твиттере сообщество "Евромайдан-Франция", передает «Европейская правда».

На страницах атласа, где изображены Украина, страны Кавказа и прикавказская часть РФ, крымский полуостров обозначен в качестве части России.

Стоит отметить, что территории Грузии, контроль Тбилиси над которыми тоже был потерян при поддержке российских войск, в соответствии к карте Rocher остаются частью Грузии.

Это уже не первое французское издательство, которое в своих картах признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Перед тем такую же ошибку допустило авторитетное издательство LaRusse.

Официальное письмо посольства Украины во Франции на адрес издательства осталось без ответа.

В карте, размещенной на сайте издательства, "признание аннексии" отсутствует, однако представители "Евромайдан-Франция" утверждают, что LaRusse продолжает продавать скандальный атлас и отказывается делать любые заявления по поводу своей публикации.