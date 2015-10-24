Уже второе французское издательство изобразило Крым частью России
Французское издательство Rocher в геополитическом атласе мира "признало" украинский Крым частью Российской Федерации.
Об этом сообщает в своем твиттере сообщество "Евромайдан-Франция", передает «Европейская правда».
На страницах атласа, где изображены Украина, страны Кавказа и прикавказская часть РФ, крымский полуостров обозначен в качестве части России.
Стоит отметить, что территории Грузии, контроль Тбилиси над которыми тоже был потерян при поддержке российских войск, в соответствии к карте Rocher остаются частью Грузии.
honte#scandaleux#EditionLeRocher a publié une carte ou la #Crimée est "rattachée" à la Russie. pic.twitter.com/9NZUjB3Mxz
— EuroMaidanFrance (@EuroMaidanFranc) 23 Жовтень 2015
Это уже не первое французское издательство, которое в своих картах признает аннексию Крыма Российской Федерацией.
Перед тем такую же ошибку допустило авторитетное издательство LaRusse.
Официальное письмо посольства Украины во Франции на адрес издательства осталось без ответа.
В карте, размещенной на сайте издательства, "признание аннексии" отсутствует, однако представители "Евромайдан-Франция" утверждают, что LaRusse продолжает продавать скандальный атлас и отказывается делать любые заявления по поводу своей публикации.