CrimeaIsUkraine: Сегодня активисты проведут онлайн-акцию, чтобы напомнить об украинском Крыме

Онлайн-акция связана с недавним инцидентом, когда издательства Франции и Великобритании опубликовали учебные пособия с Крымом в составе Российской Федерации, передает «Крым.Реалии».

«Франция и Великобритания забыли о своих обязательствах по защите территориальной целостности Украины в Будапештском меморандуме 1994 года. В понедельник, 19 октября, напомним этим некогда надежным издателям о резолюции ООН 68/262, где Великобритания и Франция, вместе с 100 другими странами, четко заявляют: #CrimeaIsUkraine (Крым – это Украина – ред.)», – говорится в сообщении.

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Активисты предлагают использовать сегодня в социальных сетях хэштег #CrimeaIsUkraine

Напомним, атлас мира с так называемым «российским» Крымом выпустило французское издательство Larousse, а британское издательство Oxford University Press подготовило учебник, где Крым тоже указан как территория России.

Посольство Украины в Великобритании призвало британское издательство Oxford University Press исправить ошибку в учебнике, где Крым указан как территория Российской Федерации.

Комментируя 14 октября выпуск французским издательством атласа, где полуостров обозначен частью России, официальный представитель министерства иностранных дел Франции Ромен Надаль заявил, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма.

Крым и Севастополь аннексированы Россией 20 февраля 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила эту дату началом временной оккупации полуострова.