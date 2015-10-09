Суд по запрету КПУ перенесли – ответчики заняты предвыборной кампанией и не пришли

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по иску Минюста о запрете деятельности политической партии (КПУ) перенесено на 11:00 23 октября в связи с неявкой представителей ответчика.

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Как отметил судья Окружного административного суда Киева Валерий Кузьменко, представители ответчика сообщили суду, что не могут сегодня принять участие в судебном заседании, поскольку заняты предвыборными делами.

В свою очередь представитель истца - Министерства юстиции - заметил, что неявка представителей коммунистов в очередной раз подтверждает, что они пытаются всячески затянуть судебное разбирательство.

Вместе с тем, он подчеркнул, что учитывая резонансность данного дела, необходимо, чтобы судебный процесс продолжался с участием обеих сторон, и поэтому согласился с переносом судебного заседания на 23 октября.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестра обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Согласно административного иска, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганде войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

Заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрению иска Министерства юстиции о запрете Коммунистической партии было перенесено на октябрь 2015 года.