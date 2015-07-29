Минюст просит ЦИК запретить участие в выборах трем партиям коммунистического направления

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В письме сообщается, что созданная в соответствии с действующим законодательством Комиссия по вопросам соблюдения вышеупомянутого закона подготовила правовые заключения о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины, Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и селян требованиям закона.

«Учитывая изложенное и учитывая положения части 5 статьи третьей Закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики, просим принять исчерпывающие меры по недопущению участия в местных выборах в качестве субъектов избирательного процесса указанных политических партий и их областных, городских районных организаций или других структурных образований», - говорится в письме.

В Минюсте также напомнили, что 9 апреля 2015 ВР принято ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики».

Согласно части 5 статьи 3 этого документа политические партии, областные, городские, районные организации или другие структурные образования предусмотренные уставом политической партии, в отношении которого центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, принято в определенном Кабинетом Министров Украины порядке решения о несоответствии их деятельности, наименования и/или символики требованиям Закона, не могут быть субъектом избирательного процесса.

17 июля 2015 года по результатам Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики» подготовлено правовые заключения о несоответствии деятельности 3 политических сил требованиям закона. Выводы были утверждены приказами Министерства юстиции от 23 июля.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал лишение Коммунистической партии Украины и других коммунистических партий права быть субъектом политических и избирательных процессов актом исторической справедливости.

Ранее лидер КПУ Петр Симоненко заявлял некоторым СМИ, что Коммунистическая партия примет участие в местных выборах, которые пройдут 25 октября.

"Коммунистическая партия Украины существует и будет существовать. Поэтому мы, естественно, готовы, у нас есть концептуальная и утверждена стратегия участия Компартии в (местных) выборах", - сказал Симоненко и добавил, что КПУ намерена выдвигать своих кандидатов в мажоритарных округах в случае, если партию запретит суд.

В тот же день министр юстиции во время брифинга заявил о том, что Коммунистическая партия Украины не может быть субъектом политического процесса и участвовать в местных выборах.

"Я подписал приказы, правовым последствием является то, что эта политическая сила и другие коммунистические партии с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса и не могут участвовать в местных, общегосударственных и президентских выборах", - сказал Павел Петренко.