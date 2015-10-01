Киевский суд прекратил деятельность двух коммунистических партий

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) прекратил деятельность двух коммунистических партий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАСК, 30 сентября этим судом были приняты решения по делам по искам Министерства юстиции Украины к Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян о прекращении деятельности политической партии, которыми исковые требования удовлетворены в полном объеме и прекращена деятельность указанных партий.

При этом в сообщении добавляется, что рассмотрение административного дела по иску Министерства юстиции к Коммунистической партии Украины о прекращении деятельности политической партии продолжается, поскольку Компартией Украины в судебном порядке обжалуется приказ Минюста, который является основанием для запрещения ее деятельности.

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Рассмотрение дела по иску Минюста к КПУ о прекращении ее деятельности назначено на 8 октября 2015 года на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрещении на территории Украины деятельности КПУ. В соответствии с административным иском, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.