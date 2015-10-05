За БПП на выборах проголосовали бы почти 20% украинцев, за "Правый сектор" - 6% - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце сентября, то в парламент прошли бы шесть политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, представляя результаты опроса.

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Так, согласно данным опроса, среди тех, кто точно принял бы участие в голосовании, 19,9% граждан проголосовали бы за партию «Блок Петра Порошенко», 18,8% - за Всеукраинское объединение «Батькивщина», 12,8% - за партию «Самопомич», 11,0% - за партию «Оппозиционный блок», 7,4% - за Радикальную партию, 6,4% - за партию «Правый сектор».

Также 4% опрошенных проголосовали бы за партию «Гражданская позиция», 3,2% - за Всеукраинское объединение «Свобода», 2,6% - за партию «Левая оппозиция», 2,3% - за партию «Партия простых людей», 2,2% - за партию «УКРОП», 2% - за партию «Сильная Украина», 1,5% - за партию «Возрождение», 1,3% - за партию «Решительные граждане», 1,3% - за партию «Народный фронт», 0,9% - за партию «Народный контроль», за другие партии - в общем набрали 2,3%.

В то же время, согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в конце сентября, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 11,6% проголосовали бы за партию «Блок Петра Порошенко», 11% - за «Батькивщину», 7,5% - за «Самопомич», 6,4% - за «Оппозиционный блок», 4,3% - за Радикальную партию, 3,8% - за «Правый сектор», 2,3% - за партию «Гражданская позиция», 1,9% - за «Свободу», 1,5% - за партию «Левая оппозиция», 1,3% - за партию «Партия простых людей», 1,3% - за партию «УКРОП», 1,2% - за партию «Сильная Украина», 0,9% - за партию «Возрождение», 0,7% - за партию «Решительные граждане», 0,7% - за «Народный фронт», 0,5% - за «Народный контроль», за другие партии - всего 1,3%, 2,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 14,2% - решили не участвовать в голосовании, 25,3% - не определились, за кого голосовать.

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Всеукраинский опрос общественного мнения проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 27 сентября 2015 года. Опрошен 2041 респондент в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.