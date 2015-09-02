Политические силы, которые вывели под ВР людей, не предложили помощь в расследовании побоища - НГУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил врио командующего Национальной гвардией Украины Николай Балан.

Как сказал Балан, ни одна из политических сил, которая вывела людей под стены парламента 31 августа, не предложила помощь в расследовании столкновений, не предоставила фото- или видеоматериалов.

Вместе с тем он отметил, что существенную помощь в восстановлении картины событий того дня предоставили журналисты, которые фиксировали происходящее на фото- и видеокамеры.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы. От ранений скончались трое солдат Нацгвардии.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов ВО «Свобода» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

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Генпрокуратура сообщила 18 лицам о подозрении в совершении преступлений по факту событий, произошедших 31 августа у здания Верховной Рады.

С учетом собранных доказательств одному из задержанных сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), которая предусматривает безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другим задержанным инкриминируется ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.