В Швейцарии начали расследование против Курченко - СМИ

Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 26 августа, размещеннго в Едином реестре судебных решений, передает «Первая инстанция».

Своим решением суд предоставил Генеральной прокуратуре Украины доступ к счетам швейцарской компании «Elbrus SA» в банке «Credit Suisse» (Цюрих, Швейцария) – эти данные могут помочь в расследовании преступлений, совершенных Курченко.

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«Благодаря этому ходатайству ГПУ стали известны новые подробности о «Деле Курченко», - отмечается в сообщении.

Как отметили представители ГПУ во время судебного заседания, Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас ведет уголовное расследование против Курченко по факту отмывания денег через «VETEK Gas Trading & Supply SA» и «VETEK Trading SA». Кроме того, местные следователи нашли еще одну швейцарскую компанию, тесно связанную с бизнес-структурами предпринимателя – «Elbrus SA».

Согласно судебным материалам, в течение 2009-2013 гг. Курченко завладел имуществом Минэнуглепрома – большими объемами сжиженного газа. Ему вменяют служебный подлог документов, противоправные хозяйственные операции купли-продажи топлива, отмывание денег. Подсчитано, что интересам государства нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн.

«В уголовном производстве сказано, что 6 лет назад он вступил в сговор с высокопоставленными чиновниками, в том числе госслужащими, должности которых отнесены к 1-3 категориям должностей». Топ-чиновники, имена которых в материалах не указываются, обеспечивали поставки завышенного объема газа для продажи на специализированных аукционах через Украинскую аграрную биржу» и «Товарную биржу «Первая независимая биржа», якобы для нужд населения по льготным ценам», - сказано в сообщении.

Курченко, используя подконтрольные ему «Укрхаркивгазпостачання-2009», «Луганскпропангаз», «Харьков-СПБТ», «Газукраина-2009», «Газукраина-2020», «Запорожгаз-2000», «Черкассы-Газснаб», выкупал сжиженный газ по льготным ценам, а продавал по рыночным. Он же распределял полученную прибыль между участниками и легализовал прибыль через «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, Курченко владел группой компаний ВЕТЭК, которая была ключевым акционером «Реал Банка» и «Брокбизнесбанка».

Курченко находится в розыске по обвинению в рамках нескольких уголовных производств.