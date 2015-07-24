Экс-банкира Курченко выпустили из немецкой тюрьмы из-за рака - СМИ

Согласно решению Высшего земельного суда федеральной земли Бранденбург, Тимонькин выпущен из тюрьмы без денежного залога, сообщает DW.

Как следует из судебного решения, обвиняемый украинской ГПУ в масштабных финансовых махинациях бывший банкир Курченко будет проживать в Берлине, где будет проходить лечение.

Немецкие правоохранительные органы уже получили от украинской стороны запрос на экстрадицию подозреваемого. Пока будет решаться вопрос экстрадиции, Борис Тимонькин будет оставаться в столице Германии и раз в неделю появляться в полиции.

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Чтобы сделать невозможным выезд подозреваемого за границу, у него забрали его украинский и израильский загранпаспорта.

Кроме того, сообщается, что Тимонькин предоставил немецкому суду справку о заболевании раком.

"В условиях лишения свободы лечение такого заболевания невозможно", - заявил представитель суда.

Как долго продлится лечение подозреваемого и может ли оно стать препятствием для экстрадиции в Украину, в суде не комментируют. Суд также не проверял, соответствует ли действительности диагноз, приведенный во врачебной справке. Как указано в материалах суда, подробнее это удастся выяснить не раньше середины августа, когда подозреваемый пройдет врачебный осмотр в Берлине.

Как известно, банкира сняли с самолета и задержали в Германии 14 июня текущего года.

В базах розыска МВД Тимонькин находится с июня 2014 года по подозрению в участии в преступной организации под руководством основателя ВЕТЭК Сергея Курченко.

Немецкий суд вынес решение о "предэкстрадиционном аресте" Тимонькина. За месяц Генпрокуратура Украины заявила, что будет требовать экстрадиции банкира.

По информации ГПУ, Тимонькину и Курченко грозит 15 лет за решеткой и конфискация имущества в случае доказательства их вины.

23 июля сообщалось, что немецкий суд выпустил под залог бывшего заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК Бориса Тимонькина, который подозревается в отмывании денег для олигарха Сергея Курченко.