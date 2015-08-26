Варшава не видит себя в нормандском формате, потому что "там влияние имеют более сильные" – МИД Польши

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, пишет Украинская правда со ссылкой на TVP.info.

"Скажем просто. Наш вход к этому формату или создание нового мог произойти, если бы на это согласились все стороны. Известно, что так не будет, невозможно, чтобы мы приняли участие в этих разговорах", - сказал он.

В то же время Схетына признал, что слова президента Украины Петра Порошенко о невозможности изменения нормандского формата были для него "не самыми приятными". По его мнению, сейчас важно подождать и посмотреть, как будет развиваться деятельность нормандского формата.

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"Было заявление президента Дуды и был очень четкий ответ Петра Порошенко, что нормандский формат является достаточным, и нет необходимости его расширения", - напомнил министр.

При этом ранее он сам выступал за подключение Польши к мирным переговорам, однако признал, что "тогда ситуация была совсем другой". Минск-2, по его мнению, позволил удержать насилие.

Как отметил министр, сейчас лучше всего подготовить общий сценарий того, как должен выглядеть очередной этап помощи Украине.

"Сделаем это совместными усилиями, будем терпеливо и последовательно его внедрять", - сказал Схетына.

Как сообщал УНИАН, в МИД Польши посоветовали своему президенту Дуде взвешивать слова относительно Украины.