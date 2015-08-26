Варшава не видит себя в нормандском формате, потому что "там влияние имеют более сильные" – МИД Польши
Приобщение Польши к мирным переговорам по Донбассу невозможно, потому что "здесь влияние имеют более сильные".
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, пишет Украинская правда со ссылкой на TVP.info.
"Скажем просто. Наш вход к этому формату или создание нового мог произойти, если бы на это согласились все стороны. Известно, что так не будет, невозможно, чтобы мы приняли участие в этих разговорах", - сказал он.
В то же время Схетына признал, что слова президента Украины Петра Порошенко о невозможности изменения нормандского формата были для него "не самыми приятными". По его мнению, сейчас важно подождать и посмотреть, как будет развиваться деятельность нормандского формата.
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"Было заявление президента Дуды и был очень четкий ответ Петра Порошенко, что нормандский формат является достаточным, и нет необходимости его расширения", - напомнил министр.
При этом ранее он сам выступал за подключение Польши к мирным переговорам, однако признал, что "тогда ситуация была совсем другой". Минск-2, по его мнению, позволил удержать насилие.
Как отметил министр, сейчас лучше всего подготовить общий сценарий того, как должен выглядеть очередной этап помощи Украине.
"Сделаем это совместными усилиями, будем терпеливо и последовательно его внедрять", - сказал Схетына.
Как сообщал УНИАН, в МИД Польши посоветовали своему президенту Дуде взвешивать слова относительно Украины.