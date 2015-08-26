В МИД Польши советуют Дуде взвешивать слова по Украине
Предложение польского президента Анджея Дуды своему украинскому коллеге Петру Порошенко относительно изменения формата переговоров по Донбассу было неуместным.
Такое мнение высказал глава МИД Польши Гжегож Схетына, передает "Радио Польша".
"Высказывание президента Дуды по поводу изменения формата переговоров по ситуации в Украине было неуместно", - заявил он. В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что узнал о таком предложении из СМИ.
Схетына также раскритиковал Дуду за то, что последний не согласовал такие действия с правительством: "Нельзя вести внешнюю политику с помощью СМИ".
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В то же время руководитель польского внешнеполитического ведомства пояснил, что в ситуации с Донбассом следует сохранять последовательность.
"Нормандский формат", реализация Минских соглашений являются ключевым, важным и очень хрупким элементом в вопросе мира и согласия в Европе. Поэтому нужно поддерживать этот формат, эти переговоры так, как это делают все страны Евросоюза, в том числе Польша", - пояснил дипломат.
Как сообщал УНИАН, ранее Анджей Дуда предложил включить в переговоры с Россией США и соседние с Украиной государства.