В МИД Польши советуют Дуде взвешивать слова по Украине

Такое мнение высказал глава МИД Польши Гжегож Схетына, передает "Радио Польша".

"Высказывание президента Дуды по поводу изменения формата переговоров по ситуации в Украине было неуместно", - заявил он. В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что узнал о таком предложении из СМИ.

Схетына также раскритиковал Дуду за то, что последний не согласовал такие действия с правительством: "Нельзя вести внешнюю политику с помощью СМИ".

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В то же время руководитель польского внешнеполитического ведомства пояснил, что в ситуации с Донбассом следует сохранять последовательность.

"Нормандский формат", реализация Минских соглашений являются ключевым, важным и очень хрупким элементом в вопросе мира и согласия в Европе. Поэтому нужно поддерживать этот формат, эти переговоры так, как это делают все страны Евросоюза, в том числе Польша", - пояснил дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее Анджей Дуда предложил включить в переговоры с Россией США и соседние с Украиной государства.