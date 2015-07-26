В Чернигове на участках задержали четырех человек с поддельными удостоверениями журналистов - КИУ

Об этом сообщила общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, позже на другом участке наблюдатели КИУ задержали до прибытия милиции еще двух нарушителей.

«Наблюдатели КИУ задержали еще двух нарушителей с поддельными удостоверениями. Участок №741005. Представители КИУ пытаются самостоятельно удержать нарушителей на месте, поскольку милиция до сих пор не приехала», - говорится в сообщении.

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Юрист Комитета избирателей Украины Святослав Пикуль уже оформляет заявление об открытии уголовного производства в отношении лиц, у которых изъяты поддельные удостоверения.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет избирателей Украины обратился в Министерство внутренних дел с требованием расследовать факт появления на нескольких избирательных участках в ходе довыборов на округе №205 в Чернигове лиц с поддельными журналистскими удостоверениями газеты КИУ «Точка зрения». КИУ расценивает появление лиц с поддельным журналистским удостоверениям организации как потенциальную возможность срыва голосования.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.