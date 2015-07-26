КИУ требует расследовать появление на участках Чернигова лиц с поддельными удостоверениями журналиста

Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на генерального директора КИУ Алексея Кошеля.

«ВОО «Комитет избирателей Украины» требует от руководства Министерства внутренних дел начать расследование по поводу присутствия на избирательных участках по одномандатному избирательному округу №205 псевдожурналистов спортивной внешности с удостоверениями журналистов газеты ВОО КИУ «Точка зрения», - цитирует слова Кошеля пресс-служба.

Кошель подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия предоставила КИУ разрешение на наблюдение на довыборах в Чернигове, и все наблюдатели от организации были официально зарегистрированы в окружной избирательной комиссии. Никакого другого официального удостоверения КИУ не предоставлял.

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Согласно сообщению, КИУ расценивает появление лиц с поддельным журналистским удостоверениям организации как потенциальную возможность срыва голосования, и призывает МВД уделить этому факту должное внимание.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.