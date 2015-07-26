Милиция начала расследование по факту изъятия фальшивых печатей избирательных комиссий в Чернигове

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей или штампов), санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

Напоминается, что вчера правоохранители получили информацию, что из столицы в Чернигов в маршрутном микроавтобусе, который прибывает на остановку возле черниговского Центрального рынка, перевозится пакет с печатями избирательных комиссий и какими-то документами. На месте происшествия было обнаружено и изъято 130 силиконовых накладок, похожих на печати с отпечатками избирательных участков, окружной избирательной комиссии, которые работают на довыборах в Верховную Раду Украины по 205-му округу в Чернигове. Эти предметы были направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД в Черниговской области.

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Следственные действия продолжаются. В частности, проводится допрос водителя автобуса, устанавливается, кто, когда и при каких обстоятельствах передал ему пакет для доставки в Чернигов, какие инструкции давал.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205 сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины.