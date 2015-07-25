Депутаты мешают милиции документировать фальшивые печати избиркомов в Чернигове - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Утром МВД получило оперативную информацию о перевозке фальшивых печатей избиркомов и документов каким-то гражданином. Подготовили и провели операцию по задержанию. Во время задержания у гражданина Н. оперативники обнаружили около 130 накладок для печатей избиркомов 205-го округа.

Читайте такжеВ Чернигов активно свозят "титушек" - советник министра МВД

"Представители конкурирующих штабов, нардепы прибыли на место и своей активностью (праведной или нет - не мне судить) немного мешают документировать процесс - волнуются. То ли за то, что будут разоблачены, то ли за то, что увидели подлое коварство конкурента. Это понятно - но оперативники делают свою работу", - говорится в сообщении Авакова.

Также он написал, что возбуждено уголовное дело по ст. 358 ч. 1.

"Преступление документируется. Предлагаем всем, кому что-либо известно относительно реализации этого избирательного мошенничества - немедленно дать эту информацию в УВД Черниговской области непосредственно заместителю министра Сергею Яровому, который находится в Чернигове. И хотя пока что идет рассмотрение - ясно одно - на выборах в 205-м округе одним из штабов с помощью этих фальшивых печатей избиркома готовилась фальсификация голосования. Оперативники МВД это прекратили", - подытожил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове народные депутаты Андрей Денисенко, Игорь Луценко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Олег Кришин задержали микроавтобус с номерами СВ 3226 АА, в котором находились фальшивые силиконовые печати УИК и ОИК по 205-му округу.