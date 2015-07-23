Порошенко прокомментировал голосование депутатов за "валютный закон": Бойтесь данайцев, дары приносящих

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ.

«Политическая конъюнктура, особенно сейчас, перед местными выборами, сказывается. Приближение этих выборов побуждает определенных политиков к сладким обещаниям, несбывшимся мечтаниям, откровенному популизму», – подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что вместо КПУ, которая не попала в Верховную Раду, появились новые обещающие, которые прикрывают свои левацкие идеи не красным флагом, а национальным.

«Такие идеи не должны иметь места в нашей коалиции. Мы должны действовать согласно положениям нашего Коалиционного соглашения», – считает президент.

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По словам Порошенко, популизм время от времени позволял политикам обеспечивать мгновенные социальные улучшения для людей и снимать электоральные сливки для себя, но в долгосрочном плане он и сформировал ту чрезвычайно высокую и мучительную цену, которой сейчас почти каждый украинец расплачивается за действия популистов.

"Пружина выпрямляется именно сейчас. Недаром говорят: бойтесь данайцев, дары приносящих!" – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов.

2 июля парламент принял закон №1558-1, что обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании данного закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.

Порошенко заявил, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожения золотовалютных резервов Украины.