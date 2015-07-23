У Райнина заявляют, что он лично не получал сообщения о подготовке покушения

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин лично не получал сообщения о подготовке покушения на его жизнь.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Райнина Виктория Анапольская.

"Лично не получал", - сказала она, отметив, что на эту информацию реагируют правоохранительные органы.

Читайте такжеАноним сообщил о подготовке покушения на главу Харьковской ОГА - милиция

Анапольская добавила, что никаких изменений в графике губернатора Харьковщины не произошло, запланированная на 24 июля пресс-конференция состоится.

"Она (пресс-конференция - УНИАН) состоится, мы проводим подготовку, ничего не меняется", - подчеркнула Анапольская.

Пресс-секретарь предположила, что это сообщение могло появиться из-за работы по борьбе с коррупцией в области.

"Видимо, кому-то наступаем на хвосты, кому-то мешаем", - сказала Анапольская.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьковское облуправление милиции поступило письмо о якобы готовящемся покушении на жизнь Райнина. Согласно письму, преступление запланировано на 24 июля во время пресс-конференции с участием Райнина и руководителей силовых структур региона.

Читайте такжеНа Харьковщине планируют создать три линии обороны на границе с Россией

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 115 УК (приготовление к умышленному убийству).

В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных действий по проверке указанной информации и установлению круга лиц, причастных к данному уголовному преступлению.