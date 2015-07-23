У Райнина заявляют, что он лично не получал сообщения о подготовке покушения
Пресс-секретарь предположила, что это сообщение могло появиться из-за работы по борьбе с коррупцией в области.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин лично не получал сообщения о подготовке покушения на его жизнь.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Райнина Виктория Анапольская.
"Лично не получал", - сказала она, отметив, что на эту информацию реагируют правоохранительные органы.
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Анапольская добавила, что никаких изменений в графике губернатора Харьковщины не произошло, запланированная на 24 июля пресс-конференция состоится.
"Она (пресс-конференция - УНИАН) состоится, мы проводим подготовку, ничего не меняется", - подчеркнула Анапольская.
Пресс-секретарь предположила, что это сообщение могло появиться из-за работы по борьбе с коррупцией в области.
"Видимо, кому-то наступаем на хвосты, кому-то мешаем", - сказала Анапольская.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьковское облуправление милиции поступило письмо о якобы готовящемся покушении на жизнь Райнина. Согласно письму, преступление запланировано на 24 июля во время пресс-конференции с участием Райнина и руководителей силовых структур региона.
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По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 115 УК (приготовление к умышленному убийству).
В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных действий по проверке указанной информации и установлению круга лиц, причастных к данному уголовному преступлению.