СБУ объявила об отборе "патриотически настроенных" людей для борьбы с коррупцией
СБУ начинает отбор граждан на замещение вакантных должностей для усиления своих подразделений по борьбе с коррупцией и контрабандой.
Как сообщается на сайте СБУ, ведомство обращается ко всем патриотически настроенным гражданам, которые готовы бороться с коррупцией, контрабандой, терроризмом, служить на благо украинского народа.
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В ведомстве отметили, что нуждаются в тех людях, которые действительно хотят искоренить указанные позорные явления, подрывающие основы украинской государственности.
"Сегодня СБУ объявляет о начале отбора кандидатов на военную службу для замещения вакантных должностей в следственных подразделениях региональных органов и подразделениях, непосредственно участвующих в проведении специальных операций по пресечению противоправной деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных или вооруженных формирований, разведывательно-диверсионных групп, террористических групп и террористических организаций", - говорится в объявлении.
Кандидаты на службу в ряды СБУ зачисляться на гибких контрактных условиях с учетом требований действующего законодательства по вопросам прохождения военной службы.