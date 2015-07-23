Судью КС Шишкина уволили досрочно из-за признания записей Мельниченко допустимым доказательством - журналист

Об этом написал в Facebook журналист Алексей Подольский, являющийся одним из фигурантов записанных разговоров.

"Суть этого документа, который оформлен как официальное толкование судьи Конституционного Суда Украины, заключается в следующем: Решение Конституционного суда о сборе доказательств с помощью технических средств (звукозапись, видеофиксация и т. д.), касается исключительно тех должностных лиц, которые уполномочены на оперативную деятельность. Только им ЗАПРЕЩЕНО этим решением осуществлять такой сбор без соответствующей санкции. Только собранная НИМИ информация в случае отсутствия законных санкций не может быть доказательством в суде. Это решение абсолютно не распространяется на граждан, журналистов, политиков", - написал Подольский.

По мнению журналиста, собранная последними информация о преступлениях прежде всего властных лиц должна "беспрекословно" применяться как доказательство.

Читайте такжеПодольский подозревает, что на адвоката Пукача давят Генпрокуратура и суд"В частности записи Мельниченко, который не имел полномочий на оперативную деятельность и осуществлял их как гражданин, должны быть безоговорочно признаны доказательством", - написал Подольский, добавив, что после "экспертиз, подтвердивших их (записей - ред.) абсолютную достоверность", бывшего президента Украины Леонида Кучму следует признать "заказчиком убийства журналиста и целой цепи насильственных политических преступлений".

Напомним, указ об увольнении судьи КС Виктора Шишкина был опубликован вчера, 22 июля. Сам Шишкин в комментарии газете День заявил, что указ неконституционный, потому что срок его полномочий истекает только 4 августа.

Шишкин известен тем, что в 2010 году выразил особое мнение относительно решения КСУ о восстановлении Конституции Украины 1996 года, расширяющего полномочия Виктора Януковича.