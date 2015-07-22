Порошенко уволил Шишкина с должности судьи КС

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил Виктора Шишкина от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с подачей заявления об отставке.

Текст указа обнародован на сайте главы государства. В документе отмечается, что Шишкин уволен согласно пункта 22 части первой статьи 106, пункта 9 части пятой статьи 126, статьи 149 Конституции Украины. Читайте такжеПорошенко назначил командующего Воздушных сил ВСУ Как сообщал УНИАН, Шишкин был назначен судьей КС в ноябре 2005 года. Принял присягу судьи в августе 2006 года.

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