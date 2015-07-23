Коломойский рассказал о состоявшейся во вторник встрече с президентом Порошенко

В частности, собеседники обсудили ситуацию в стране, остановились на выборах в 205 округе в Чернигове, а также о событиях в Закарпатье, сообщает The Insider.

«Вчера встречался с президентом Петром Порошенко (21 июля, - ред.). Обсуждали, какая ситуация в стране. В том числе и обсуждали выборы в Верховную раду одного депутата, которые произойдут в Чернигове», - сообщил Коломойский.

В контексте Чернигова собеседники высказали озабоченность сложившейся там ситуацией.

«Он высказывал свою озабоченность, я тоже высказывал свою озабоченность. Каждый озабочен чем-то своим. Если меня приглашают на встречу, то я прихожу. Я не могу проявлять инициативу, он же президент, - отметил экс-глава ОГА.

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Обсуждая ситуацию с Правым сектором стороны сошлись, что это «не очень хорошо». При этом, Коломойский отметил, что в обществе назревает социальный протест из-за ухудшения благосостояния граждан.

«Президент считает, что это не очень хорошая тема (митинг ПС, - ред.). Когда есть внешний враг, эти внутренние проблемы не очень хорошо. Я тоже сказал, что когда есть внешний враг, то бучу поднимать не нужно. Но она же появляется не на ровном месте. Когда одни воюют, то другие занимаются делами. Это ненормально. Ширится социальный протест, потому что идет обнищание населения. Люди не от хорошей жизни стоят по десять часов за гречкой. И таких людей больше, поэтому пенять на зеркало нет смысла», - заявил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН ранее, Игорь Коломойский считает недостоверной информацию о намерениях Дмитрия Фирташа баллотироваться в президенты. Также бизнесмен отметил, что сам не планирует бороться за кресло главы государства.