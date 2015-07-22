Коломойский рассказал, что не планирует баллотироваться в президенты

Экс-глава Днепропетровской ОГА и бизнесмен Игорь Коломойский считает недостоверной информацию о намерениях Дмитрия Фирташа баллотироваться в президенты, сообщает ТСН.

"Я думаю, что это фейк", - сказал он 22 июля во время импровизированной пресс-конференции сразу после заседания наблюдательного совета "Укрнафты".

При этом Коломойский добавил, что сам не планирует баллотироваться в президенты. "Я вообще не собираюсь. Никогда не говори никогда, но я пока "никогда"", - заверил он. На уточняющий вопрос - "почему" - бизнесмен пошутил: "Как почему? А в зеркало на себя посмотреть и сказать: ну какой из меня президент? Надо быть самокритичным".