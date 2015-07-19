Вопрос о том, с кем воюет Украина, загнал в тупик нового заместителя Саакашвили (видео)

Журналисты несколько раз настойчиво задали Марии Гайдар этот вопрос, однако так и не дождались ответа.

"Вот вы как-то да", - сказала Мария Гайдар журналистам.

Напомним, ранее российский депутат Виталий Милонов обратился в Следственный комитет с требованием проверить, попадают ли действия Марии Гайдар, ставшей заместителем Саакашвили, под статью о государственной измене.

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В пятницу губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил, что его новым помощником станет российский оппозиционный политик Мария Гайдар. Бывший президент Грузии также пообещал предоставить россиянке Гайдар украинское гражданство.