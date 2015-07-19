Вопрос о том, с кем воюет Украина, загнал в тупик нового заместителя Саакашвили (видео)
12:48, 19 июля 2015Политика
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Российский оппозиционный политик Мария Гайдар, представленная главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили в качестве своего заместителя, отказалась отвечать на вопрос журналистов: "С кем воюет Украина?".
Гайдар отказалась отвечать на простой вопрос журналистов / dumskaya.net
Журналисты несколько раз настойчиво задали Марии Гайдар этот вопрос, однако так и не дождались ответа.
"Вот вы как-то да", - сказала Мария Гайдар журналистам.
Напомним, ранее российский депутат Виталий Милонов обратился в Следственный комитет с требованием проверить, попадают ли действия Марии Гайдар, ставшей заместителем Саакашвили, под статью о государственной измене.
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В пятницу губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил, что его новым помощником станет российский оппозиционный политик Мария Гайдар. Бывший президент Грузии также пообещал предоставить россиянке Гайдар украинское гражданство.
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