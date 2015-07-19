В России нового заместителя Саакашвили заподозрили в госизмене

11:25, 19 июля 2015
Политика
4828 0

Российский депутат Виталий Милонов обратился в Следственный комитет с требованием проверить, попадают ли действия Марии Гайдар, ставшей заместителем Саакашвили, под статью о государственной измене.

/ dumskaya.net

Заявление в СКР и генпрокуратуру о проведении проверки в отношении Марии Гайдар Милонов подал вечером в пятницу, сразу после того, как стало известно о ее назначении на должность заместителя губернатора области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Это российская гражданка, которая осознанно пошла помогать человеку, который осуществил агрессию против России, ее граждан. Мало того, на сегодняшний день он активно призывает к вооруженному нападению на РФ. Поэтому, безусловно, работа на откровенного врага Российской Федерации является государственной изменой", - сказал Милонов.

Читайте такжеВ Одесской ОГА продолжаются чистки: ликвидированы еще шесть управлений - СМИ

По мнению Милонова, действия Гайдар несовместимы со статусом российского гражданина. Он также считает, что Гайдар могла иметь доступ к информации, составляющей гостайну, когда работала на посту вице-губернатора в администрации Кировской области.

В пятницу губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил, что его новым помощником станет российский оппозиционный политик Мария Гайдар. Бывший президент Грузии также пообещал предоставить россиянке Гайдар украинское гражданство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter