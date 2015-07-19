В России нового заместителя Саакашвили заподозрили в госизмене

Заявление в СКР и генпрокуратуру о проведении проверки в отношении Марии Гайдар Милонов подал вечером в пятницу, сразу после того, как стало известно о ее назначении на должность заместителя губернатора области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Это российская гражданка, которая осознанно пошла помогать человеку, который осуществил агрессию против России, ее граждан. Мало того, на сегодняшний день он активно призывает к вооруженному нападению на РФ. Поэтому, безусловно, работа на откровенного врага Российской Федерации является государственной изменой", - сказал Милонов.

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По мнению Милонова, действия Гайдар несовместимы со статусом российского гражданина. Он также считает, что Гайдар могла иметь доступ к информации, составляющей гостайну, когда работала на посту вице-губернатора в администрации Кировской области.

В пятницу губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил, что его новым помощником станет российский оппозиционный политик Мария Гайдар. Бывший президент Грузии также пообещал предоставить россиянке Гайдар украинское гражданство.