Порошенко поздравил участников Европейских игр: "Мы противопоставляем агрессии храбрость и честную игру" (фото)

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко поздравил украинскую команду с высокими достижениями. «Вся Украина в эти дни гордится вами», – сказал он.

«Славная победа, которую украинская сборная завоевала в Баку, в Азербайджане, на весьма символических Европейских играх, является хорошей формой поддержки украинского народа, народа воюющей страны. Нам нужны победы, и желательно, чтобы они были только в спорте. Нам нужен мир, и вы внесли неоценимый вклад в достижение этих побед», – подчеркнул президент.

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Глава государства выразил убеждение, что этот успех помогает не только Украине, но и всей Европе сформировать свой спортивный имидж. «А нам добавляет гордости за нашу страну», – сказал Порошенко.

«У вас есть особые болельщики. Это – воины, которые обеспечивают защиту Украины от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации», – сказал президент. Глава государства выразил глубокое уважение отцу боксера Дмитрия Замотаева, бронзового призера игр. Геннадий Замотаев добровольцем ушел на фронт, был ранен. «Мы противопоставляем агрессии и лжи храбрость и честную игру. Мы знаем, что именно так мы победим, защитим независимость и честь Украины. Каждая спортивная победа придает сил нашим солдатам, потому что воспринимается как предвестница грядущей победы над агрессором. Спасибо всем авторам спортивных побед, за то, что добавляете сил каждому украинцу, каждому воину», – сказал Порошенко.

Обращаясь к спортсменам, президент отметил, что в Баку они продемонстрировали настоящий украинский спортивный дух, завоевав 46 медалей, из которых – 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых. Особенно глава государства отметил Олега Верняева, который в многоборье и опорном прыжке по спортивной гимнастике завоевал 2 золотые медали, Инну Черняк, которая победила сильнейших спортсменок в дзюдо с нарушениями зрения. С лучшей стороны зарекомендовали себя в фехтовании на саблях – Андрей Ягодка и женская команда – Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Камащук, Ольга Жовнир. Непревзойденно прицельно попадала в соревнованиях по стрельбе из лука команда – Георгий Иваницкий, Маркиян Ивашко и Виктор Рубан.

Президент отметил, что в «Стратегии реформ – 2020», где говорится о гордости за свою страну, предусмотрена реформа спортивной сферы. «Верю, что нам удастся ее начать и осуществить, чтобы выйти на количественный показатель – 35 медалей на следующей Олимпиаде. Конечно, это непросто. Но нам поможет европейский опыт развития государственно-частного партнерства, информационного общества, создание условий для научных разработок и внедрения современных технологий в спорте», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул важность создания современной спортивной инфраструктуры и выразил надежду, что правительство сможет принять меры, чтобы обеспечить полноценное функционирование центров олимпийской и неолимпийской подготовки по летним и зимним видам спорта. «Должны сохранить и развивать спорт в образовании. В каждом образовательном учреждении должна быть своя спортивная база, а школьная физическая культура ориентирована на внедрение инновационных форм обучения и на развитие олимпийских видов спорта», – отметил Порошенко.

Президент сообщил, что в ближайшее время по представлению министра будет пересмотрен размер призовых за победы украинских спортсменов.

В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк, который также принял участие во встрече, пообещал, что все необходимые расходы на подготовку к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро будут профинансированы.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил президента и правительство за поддержку спортивного движения в стране.

Спортсмены подарили президенту форму Национальной сборной Украины, а члены команды по дзюдо – кимоно и черный пояс.