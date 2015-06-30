Фракция Порошенко в Раде намекнула на вероятное увольнение Квиташвили

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

“Наша фракция вышла с инициативой рассмотреть вопрос, если мы уже говорим о ротации в правительстве, рассмотреть вопрос по господину Квиташвили. Наш внутренний аудит показал, в нашей фракции председатель комитета по охране здоровья, что очень много проблем в министерстве и там ситуация такая, что по министерству ситуация может стать неуправляемой”, - сказал депутат.

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Он отметил, что этот вопрос должна рассмотреть коалиция.

“Если я так вижу, что по Шевченко (министр экологии — УНИАН) будет на четверг внесено в зал, возможно и в четверг будет внесен вопрос о Квиташвили. От коалиции не от Кабмина”, - сказал депутат.