Главу Апелляционного суда обвиняют в манипуляциях с распределением судебных дел - СБУ (видео)

Об этом рассказал на совместном брифинге с Генпрокурором в.и.о. председателя СБУ Василий Грицак в понедельник, передает "Украинская правда".

На брифинге были продемонстрированы смс-ки, которые приходили председателю Апелляционного суда Антону Чернушенку от одного из его родственников, который был организатором распределения дел между судьями инстанции в ручном режиме.

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По словам Грицака, большинство судебных инстанций имеют единое программное обеспечение автоматизированной системы, однако, "только почему-то Апелляционный суд города Киева разработал свою систему с помощью компании Softline, и даже несколько сотрудников компании были имплементированы для работы с этим программным обеспечением".