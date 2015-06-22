Главу Апелляционного суда обвиняют в манипуляциях с распределением судебных дел - СБУ (видео)

17:48, 22 июня 2015
Политика
2158 0

Служба безопасности Украины проводит проверки относительно вмешательства в электронные системы автоматического распределения дел между судьями в судах.

Фото УНИАН

Об этом рассказал на совместном брифинге с Генпрокурором в.и.о. председателя СБУ Василий Грицак в понедельник, передает "Украинская правда".

На брифинге были продемонстрированы смс-ки, которые приходили председателю Апелляционного суда Антону Чернушенку от одного из его родственников, который был организатором распределения дел между судьями инстанции в ручном режиме.

Читайте такжеГенпрокурор показал, как председатель Апелляционного суда прятал деньги в мантию (фото)

По словам Грицака, большинство судебных инстанций имеют единое программное обеспечение автоматизированной системы, однако, "только почему-то Апелляционный суд города Киева разработал свою систему с помощью компании Softline, и даже несколько сотрудников компании были имплементированы для работы с этим программным обеспечением".

Он также добавил, что СБУ "имеет 10 случаев только в Киеве и области, когда судебные решения были вынесены судьями, которые на тот момент находились за границей".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter