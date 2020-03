Глава МИД Украины назвал российскую оккупацию Крыма временной

Новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую оккупацию Крыма временной.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

При этом Кулеба отметил, что в оккупированном Крыму права человека "нарушаются прямо сейчас".

«Крым – это Украина. Оккупация временная. Но права человека нарушаются прямо сейчас, и этому нужно положить конец. В телефонном разговоре с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу поблагодарил за участие в инициативе созыва СБ ООН сегодня относительно прав человека во временно оккупированном Крыму», – написал Кулеба.

Crimea is 🇺🇦Ukraine. Occupation is temporary. But human rights are violated right now & this needs to stop. In a call with 🇪🇪Estonia's MFA head @UrmasReinsalu I thanked Estonia for being one of initiators of today's #UNSC meeting on the #HumanRights situation in occupied Crimea.