Кулеба назвал возвращение Крыма приоритетом на посту главы МИД

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что "Крым не продается".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение Крыма приоритетом на должности.

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«Два месяца назад я был на админгранице с временно оккупированным Крымом и сделал шаг через неё. Мы сделаем еще много действенных шагов для деоккупации полуострова. Стратегия возвращения Крыма - мой приоритет как министра иностранных дел. Крым не продается», - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что «Крым - это Украина. Был, есть и будет ».

Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Под утро 27 февраля 2014 года спецподразделения ГРУ России захватили Верховную Раду и Совет министров АРК и вывесили на этих зданиях российские флаги. Тогда же парламент АРК по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове референдума о присоединении к России.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.