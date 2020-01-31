Киевская область станет пилотной по внедрению инновационных технологий по питанию детей

30 января в Офисе Президента Украины состоялась встреча супруги Президента Украины Елены Зеленской с председателем Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышовым и Министром образования и науки Анной Новосад.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Участники встречи обговорили качество образования в Киевской области, школьное питание, перспективы завершения строительства школ, прежде всего долгостроев.

Алексей Чернышов ознакомил Елену Зеленскую с ситуацией в областных учреждениях образования. В частности, рассказал об организации питания и уже ведённых новшествах в школьных пищеблоках, о планах по строительству новых школ и уже завершенных объектах.

«На сегодня в области 702 средние школы, в которых более 223 000 учеников. Они - будущее страны. Поэтому наша главная задача - сделать все, чтобы дети учились в комфортных условиях. Чтобы, после окончания школы, они оставались в Украине учиться дальше, работать и жить», - отметил глава Киевской ОГА.

Во время разговора было решено, что Киевщина может стать примером для других областей по качеству питания детей в учебных заведениях. Для этого в ближайшее время будет проведен аудит пищеблоков всех школ. 10 лучших примут участие в пилотной программе. Еще 10 пищеблоков, где начнется этот проект, будут отремонтированы с нуля.

По результатам встречи также договорились провести на базе Киевской области всеукраинский форум по стратегии развития образования в Украине.

Напомним, что с целью реализации Указа Президента Украины, область реализует пилотный социально-образовательный проект «Качественное питание - здоровый ребенок». На сегодня, горячее питание получают 132 118 учеников. Специально для детей и подростков в Киевской области разработали новое меню «Здоровая пища каждый день».

Кроме того, чтобы улучшить качество питания в области:

- 60 учреждений используют программу «Электронное меню"

- учебные заведения вводят мультипрофильное меню и отдельные блюда из меню Евгения Клопотенко (города Ирпень, Буча, Борисполь и Васильковский, Обуховский районы);

- внедрение программы «Интернет-меню» позволяет родителям и ученикам выбирать меню и рассчитываться через электронные платежные системы - «Картой ученика»;

- в Белой Церкви проходит тестирование программы «шведский стол»;

- в Бориспольском и Васильковском районах, г.. Василькове распространяются вейдинговые автоматы по продаже здоровой пищи в учебных заведениях.