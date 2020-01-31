Против бизнесмена Евгения Черняка готовят "черную" кампанию по дискредитации - политолог

На опубликованный пост отреагировал и сам Евгений Черняк.

К тиражу готовятся заказные информационные материалы с целью очернения репутации известного украинского бизнесмена Евгения Черняка.

Такое предположение в Фейсбук озвучил Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков, опубликовав скрины готовящейся провокации.

"Инфовойн вам в ленту. ... друзья прислали "интереснейшую статейку". Ее собираются запустить на нескольких сайтах, чтобы подмочить репутацию Евгения Черняка. Сказать, что в статье смешались "и кони и люди" - ничего не сказать.

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Я не знаю, чья это история, поскольку никогда не имел дела со спиртовой отраслью. Но от текста явно несёт. Как далеко готов пойти заказчик этой "медийной войны" тоже не в курсе, но считаю, что обязан предупредить своих коллег журналистов. Будьте бдительны, имейте гордость не публиковать подобный "срам" уровня разве, что безымянного "сливного бачка"...", - написал Быков.

По его словам, "такие топорные войны в песочнице", больно бьют по настоящей журналистике и журналистах-расследователям.

На опубликованный пост отреагировал и сам Евгений Черняк. Попытку "черного пиара" против себя он связывает с борьбой со спиртовой мафией.

"Как только наступаем на хвост спиртовой мафии, тут же появляется ‘чёрный пиар’.

Пару дней назад сообщение о найденной огромной партии контрафакта в Чернигове и тут же этот примитивный текст. ...Навредить это не может никак, всем уже всё давно очевидно", - написал Черняк.