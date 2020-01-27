Нардепов могут пригласить в Киевсовет протестовать сенсорные кнопки для голосования

В Киевсовете установлена сенсорная система, работу которой хотят продемонстрировать парламентариям.

В Киевском городском совете согласились с предложением активистов общественного движения "Чесно" допустить нардепов в сессионный зал КМР, чтобы протестировать систему Рада-4 с сенсорными кнопками.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского головы Оксана Зиновьева, пишет hromadske.

Пригласить их могут на следующую сессию, дата которой пока неизвестна.

"Мы готовы пригласить спикера парламента г-на Разумкова и народных депутатов, которым будет интересно, на следующую сессию Киевсовета. И продемонстрировать, как работает система для голосования, установленная в Киевсовете", - заявила Зиновьева.

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Ранее сегодня движение "Чесно" обратилось к городскому голове Виталию Кличко и секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву с предложением предоставить народным депутатам возможность публично протестировать работу сенсорной кнопки на панели для голосования депутата Киевсовета, чтобы продемонстрировать, как работает такая система и возможно ли неправомерное вмешательство в ее работу. В случае, если Киевсовет согласует мероприятие, активисты пригласят на публичное тестирование народных депутатов Украины и журналистов.