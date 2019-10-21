В Конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией

Заявление подписали 39 членов Конгресса из Демократической партии.

Конгресс США требует признать полк «Азов» террористической организацией.

Об этом говорится в письме нью-йоркского конгрессмена Макса Роуза, который инициировал обращение и опубликовал содержание письма в Twitter.

Читайте такжеВ НАТО создали кризисный штаб из-за военной операции Турции в Сирии - СМИЗаявление подписали еще 39 членов Конгресса из Демократической партии США. Конгрессмены требуют включить «Азов» в список иностранных террористических организаций, в которые входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас и не только.

«Насильственные белые верховенские группы отвечают всем критериям Белого дома относительно включения в список иностранных террористических организаций, но почему-то они отказываются обозначать эти группы террористами, что препятствует возможности правоохранительных органов защищать нас», – написал Роуз.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе бойцы «Азова» на Светлодарской дуге уничтожили четырех оккупантов и одного взяли в плен.