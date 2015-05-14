Антикоррупционное бюро получило помещение в Киеве площадью семь тысяч квадратных метров

Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер Арсений Яценюк.

"Для обеспечения деятельности НАБ Кабмин принимает решение передать Национальному антикоррупционному бюро помещение 7 тысяч кв. м, отремонтированное на Соломенской площади", - заявил Яценюк.

Читайте такжеАнтикоррупционному бюро могут позволить наказывать чиновников за ложь в декларациях"Господин председатель, я вас поздравляю с тем, что НАБ получает помещение, где сможет разместить ваших следователей и офицеров. Правительство обеспечит все необходимое финансирование", - пообещал Яценюк.

"Приглашайте в свой новый кабинет. Не только по вопросам сотрудничества. Уже можете приглашать в свой кабинет, если будете иметь реальные коррупционные дела в отношении кого-либо в этой стране", - добавил он.