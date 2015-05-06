Семенченко считает маловероятным наступление на мариупольском направлении 9 мая

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе объединения «Самопомич».

Семенченко отметил, что на сегодняшний день в мариупольском направлении нет достаточной концентрации войск противника для нанесения наступательного удара.

Читайте такжеСеменченко оказался беднее даже Юрия Луценко

По его словам, в настоящее время боевые подразделения РФ не развернуты, не видно подготовки к наступательным действиям.

Вместе с тем Семенченко отмечает, что продолжаются локальные бои в районе Широкино. «И, учитывая мобильность российских войск, нельзя полностью исключать, что враг передислоцирует дополнительные резервы», - добавил он.

«При таких обстоятельствах наступление российских войск 9 мая является маловероятным. Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и другие вооруженные формирования готовы отразить удар агрессора в любой момент», – говорит Семенченко.

Он отметил, что «ребята на передовой чувствуют себя уверенно, отражают удары противника и ждут приказа на освобождение территорий Украины».