Семенченко уже не командир батальона "Донбасс"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

"Приказом командира воинской части от 24.11.2014 майор резерва Семенченко С.И. освобожден от прохождения военной подготовки в связи с выполнением обязанностей народного депутата Украины. Управлять данным подразделением назначено соответствующее должностное лицо", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб для координации своих действий.