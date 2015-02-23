Семенченко уже не командир батальона "Донбасс"
11:52, 23 февраля 2015Политика
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Командование Национальной гвардии Украины официально заявило, что Семенченко уже не является командиром батальона "Донбасс".
Семен Семенченко / УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
"Приказом командира воинской части от 24.11.2014 майор резерва Семенченко С.И. освобожден от прохождения военной подготовки в связи с выполнением обязанностей народного депутата Украины. Управлять данным подразделением назначено соответствующее должностное лицо", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб для координации своих действий.
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