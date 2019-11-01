Эксперт напомнил об историческом прецеденте вступления в НАТО страны с территориальным конфликтом

Эксперт напомнил, что фактически в ФРГ на момент вступления в Альянс был территориальный конфликт с ГДР.

НАТО ставит странам, которые стремятся вступить в Альянс, условие, которое пока является проблемным для Украины. Однако оно распространялось не на все страны.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам международных отношений Николай Белесков, передает «Обозреватель». По его словам, речь идет об отсутствии у стран-кандидатов в НАТО территориальных конфликтов.

"Когда в 1955 году ФРГ принимали в НАТО, формально ФРГ имела территориальный конфликт. ФРГ считала себя представительницей всего немецкого народа и не признавала существования ГДР", – подчеркнул эксперт.

По словам Белескова, фактически в ФРГ на момент вступления в Альянс был территориальный конфликт с ГДР.

"То есть, с одной стороны, такой исторический прецедент есть в НАТО. С другой стороны, когда в 90-х годах стоял вопрос расширения НАТО, проводили соответствующие исследования. Одним из условий называли, что не должно быть территориальных конфликтов у страны-кандидата в члены НАТО. Это одно из принципиальных условий", – добавил он.

"Есть наша правда, как мы видим эту ситуацию. Украина хочет в НАТО, потому что другие альтернативы не сработали в 2014 году. Но на эту ситуацию надо смотреть с точки зрения действующих стран-членов, для которых альянс был создан в первую очередь для обеспечения их безопасности, а не Украины. Они видят эту ситуацию со своей точки зрения", – отметил эксперт.