В ВР инициируют создание ВСК для контроля за расследованием нападений на Гандзюк и других активистов

Срок деятельности такой комиссии - один год со дня ее образования.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов (№2302).

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента. Его автором является депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.

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В проекте постановления отмечается, что целью ВСК является проверка сведений и выяснения состояния расследования относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Предполагается определить основными задачами ВСК, в частности, установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Проектом постановления предполагается избрать главой ВСК депутата от «Слуги народа» Игоря Василива, заместителем главы – Соломию Бобровскую (фракция «Голос»).

Также в состав ВСК предполагается избрать депутатов от «Слуги народа» Дмитрия Гурина, Александра Качуру, Гео Лероса, Дмитрия Наталуху, Егора Чернєва, Святослава Юраша, Юлию Яцык; депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Мамку, от «Батькивщины» - Ивана Крулько, от «Европейской солидарности» - Викторию Сюмар и от группы «За будущее» - Ларису Билозир.

Срок деятельности ВСК - один год со дня ее образования. Отчет ВСК о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее 6 месяцев со дня ее образования. Срок заслушивания следующего отчета - не позднее 6 месяцев со дня, когда был заслушан предварительный отчет.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

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7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил сделку со следствием, однако ее суть не разглашается.

16 августа Павловский и его адвокат не явились на заседание Приморского райсуда Одессы. Заседание из-за их неявки переносилось на 22 августа, 3 октября и 15 октября. Но ни разу они не пришли.