Экс-нардеп Жеваго объявлен в розыск

Бывшего народного депутата Константина Жеваго подозревают в причастности к реализации преступной схемы.

Бывший народный депутат Константина Жеваго объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

«Несколько дней назад Жеваго вызвали для вручения подозрения. Он не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно. После этого начались следственные действия - получение в суде разрешения на задержание и объявление подозреваемого в розыски. Этот процесс уже начат. Мы обратились в суд, чтобы получить такое разрешение, и в настоящее время Жеваго уже объявлен в розыск, и принимаются меры об объявлении его в международный розыск», - сказал директор ГБР.

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Напомним, 27 сентября бывшему народному депутату Верховной Рады ІІІ-VIII созывов Константину Жеваго вручили подозрение заочно. Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка. Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.